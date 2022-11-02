В Херсонской области отразили новые попытки украинских прорывов

«Укровермахт предпринял несколько попыток прорыва линии обороны на Херсонском направлении. Уже традиционно нацисты и наемники были разбиты и вынуждены были откатиться на свои позиции», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуация на линии фронта остается без изменений.
Сводка Минобороны касается событий минувших суток, Стремоусов же описывает ситуацию на сегодняшний день, так что, судя по всему, это последовательные сюжеты, а не один и тот же.
В целом, все последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами «тестируют» оборону ВС РФ. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.
Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.