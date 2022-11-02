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15:41 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области отразили новые попытки украинских прорывов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Украинские войска предприняли несколько новых попыток прорыва линии обороны на Херсонском направлении, но были разбиты, сообщил в среду заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Укровермахт предпринял несколько попыток прорыва линии обороны на Херсонском направлении. Уже традиционно нацисты и наемники были разбиты и вынуждены были откатиться на свои позиции», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация на линии фронта остается без изменений.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщало, что ВС РФ уничтожили на этом направлении 105 украинских военных, два танка и другую технику. Попытки прорыва были предприняты в направлении сел Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки.

Сводка Минобороны касается событий минувших суток, Стремоусов же описывает ситуацию на сегодняшний день, так что, судя по всему, это последовательные сюжеты, а не один и тот же.

В целом, все последнее время украинские войска в Херсонской области небольшими группами «тестируют» оборону ВС РФ. В минувшее воскресенье Стремоусов заявил РИА Новости, что Украина может предпринять попытку широкомасштабного наступления в ближайшие дни.

Сейчас жителей Херсонской области вывозят за пределы 15-километровой зоны от Днепра, по данным региональных властей, в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Всего планируется отселить до 70 тысяч человек.

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