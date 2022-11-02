ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции», — сообщили в министерстве.
Там добавили, что стрельба велась из подконтрольных ВСУ населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные сила и территорию Запорожской АЭС, которая расположена рядом с городом.
Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 19 октября ВСУ предприняли попытку захватить ЗАЭС группой десанта. В результате украинские войска потеряли более 90 военнослужащих убитыми и 14 лодок.
Как заявил директор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.