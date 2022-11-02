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16:02 (мск), источник: РИА Крым

ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел прилегающей к Запорожской атомной электростанции территории. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что стрельба велась из подконтрольных ВСУ населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области.

«Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», — заверили в оборонном ведомстве.

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные сила и территорию Запорожской АЭС, которая расположена рядом с городом.

Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 19 октября ВСУ предприняли попытку захватить ЗАЭС группой десанта. В результате украинские войска потеряли более 90 военнослужащих убитыми и 14 лодок.

Как заявил директор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.

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