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2 ноября, источник: Коммерсантъ

Продюсер Шатунова пообещал удалить все материалы с певцом за исключением двух YouTube-каналов

Продюсер Юрия Шатунова Андрей Разин сообщил, что через три месяца все материалы, связанные с певцом и группой «Ласковый май», будут удалены из Интернета или заблокированы. Все материалы с Юрием Шатуновым будут доступны только на двух официальных YouTube-каналах. Кроме того, продюсер хочет перезапустить «Ласковый май» с молодыми исполнителями.

Источник: РИА "Новости"

«Все будет только тут, на этих двух YouTube-каналах — “Андрей Разин” и “Ласковый май”. В ближайшее время, приблизительно через два-три месяца, все будет удалено в интернете, и вы сможете увидеть хронику группы только на этих двух каналах», — сообщил Андрей Разин «РИА Новости».

Юрий Шатунов продал патенты на товарный знак под своим именем, а также под названием группы «Ласковый май» Андрей Разину в 2013 году. По словам продюсера, Юрий Шатунов продал товарные знаки за 10 млн руб. В 2016 году суд признал владельцем знаков предпринимателя Руслана Филатова.

В 2021 году Юрий Шатунов подал в суд, решив оспорить решение Роспатента о регистрации товарных знаков. Певец счел, что при регистрации знаков была нарушена норма Гражданского кодекса. Однако суд отклонил иск певца. Юрия Шатунова признали незаинтересованным лицом для оспаривания регистрации брендов.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня из-за обширного инфаркта. Бывшему солисту группы «Ласковый май» было 48 лет.

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