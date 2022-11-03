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09:14 (мск), источник: © РИА Новости

Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. В Крыму продолжат выявлять имущество иностранцев, подлежащее национализации, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, среди прочего речь идет и о квартире президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: РИА "Новости"

«Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим», — сказал он.

Накануне крымский парламент одобрил национализацию имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью. В собственность республики передали 130 объектов, в том числе бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», а также строительный гипермаркет «Новацентр» и торговый комплекс.

О том, что жена Зеленского Елена владеет квартирой Крыму, стало известно во время президентской компании 2019 года. Как утверждала пресс-служба Зеленского, квартира куплена в 2013 году, еще до воссоединения полуострова с Россией, за нее уплачены все налоги и она официально задекларирована. Расположена она в доме в поселке Ливадия в Ялтинском районе на Южном берегу.

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