Антитеррористическая комиссия займется квартирой Зеленского в Крыму

«Работа по формированию перечня предприятий и имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации, будет продолжена. По всем таким объектам, включая квартиру Зеленского, сейчас работает антитеррористическая комиссия. Когда будет проведена работа, мы сообщим», — сказал он.
Накануне крымский парламент одобрил национализацию имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью. В собственность республики передали 130 объектов, в том числе бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительный завод «Залив», а также строительный гипермаркет «Новацентр» и торговый комплекс.
О том, что жена Зеленского Елена владеет квартирой Крыму, стало известно во время президентской компании 2019 года. Как утверждала пресс-служба Зеленского, квартира куплена в 2013 году, еще до воссоединения полуострова с Россией, за нее уплачены все налоги и она официально задекларирована. Расположена она в доме в поселке Ливадия в Ялтинском районе на Южном берегу.