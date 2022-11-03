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10:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Красноярске мужчина стулом убил мужа своей сестры

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Во время распития спиртных напитков житель Курагинского района нанёс мужу сестры несколько ударов руками и деревянным стулом по голове. Потерпевший скончался. Об этом пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По версии следствия, 28 октября обвиняемый употреблял алкоголь в компании своей сестры и её супруга в квартире по месту их жительства (ул. Карбышева, г. Красноярск). Между мужчинами возник конфликт, так как по мнению обвиняемого брат сестры ненадлежащим образом относился к воспитанию их ребёнка. В какой-то момент мужчина нанёс ему несколько ударов руками и деревянным стулом по голове. Три дня потерпевший находился дома в бессознательном состоянии, 1 ноября его обнаружили полицейские во время очередной проверки семьи. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи. Подозреваемого задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

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