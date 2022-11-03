10:42 (мск), источник: Аргументы и факты
Осужденный за ДТП блогер Эдвард Бил вышел из колонии
Кадры с освободившимся пранкером опубликовала его жена.
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Блогер Эдвард Бил, осужденный за ДТП в центре Москвы, освободился из мест лишения свободы. Видеозапись с вышедшим из колонии пранкером опубликовала его жена в своем Telegram-канале.
В марте этого года Бил был приговорен к году и двум месяцам колонии общего режима за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Осужденного лишили водительских прав на три года.
ДТП с участием блогера произошло 1 апреля 2021 года на Садовом кольце. Автомобиль Audi RS6, которым управлял Бил, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. В числе пострадавших в результате происшествия была сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая получила тяжелые травмы.