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11:27 (мск), источник: © РИА Новости

Журналист Караулов сообщил об обыске из-за заявления о клевете

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналист Андрей Караулов сообщил, что в его доме идет обыск по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова по статье «клевета».

Источник: © РИА Новости

«В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова, статья “клевета”. Люди, вооруженные автоматами, попытались “болгаркой” вырезать ворота. “Пьеса” называется: “Ксения Собчак, акт второй”, — написал Караулов в Telegram-канале.

Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова — коммерческого директора компании «Oсторожно Media», принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.

По словам Караулова, он не понимает, кто из прокуроров санкционировал «эту глупость» и что можно найти по статье «клевета». Кроме того, журналист указывает, что все телефоны в его доме, даже у тещи, «не отвечают». «Видимо, дачу “накрыли” еще и “колпаком”. Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?» — заключил журналист.

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