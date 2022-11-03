Журналист Караулов сообщил об обыске из-за заявления о клевете

«В моем доме начался обыск. По заявлению Сергея Чемезова, статья “клевета”. Люди, вооруженные автоматами, попытались “болгаркой” вырезать ворота. “Пьеса” называется: “Ксения Собчак, акт второй”, — написал Караулов в Telegram-канале.
Ранее по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у Чемезова Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Кирилла Суханова — коммерческого директора компании «Oсторожно Media», принадлежащей уехавшей из России Ксении Собчак, и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.
По словам Караулова, он не понимает, кто из прокуроров санкционировал «эту глупость» и что можно найти по статье «клевета». Кроме того, журналист указывает, что все телефоны в его доме, даже у тещи, «не отвечают». «Видимо, дачу “накрыли” еще и “колпаком”. Интересно, сколько это стоит? Каков бюджет?» — заключил журналист.