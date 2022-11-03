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14:08 (мск), источник: РБК

Караулов уточнил свой статус в деле о клевете по заявлению Чемезова

В доме журналиста в Подмосковье прошли обыски. Сейчас Караулов находится на лечении за рубежом.

Источник: РИА "Новости"

Журналист Андрей Караулов сообщил РБК, что находится в статусе свидетеля по делу, открытому по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск! Самое невероятное: дача была окружена машинами с полицией — штук десять, не меньше, так что вся округа теперь обсуждает, что такое сделал Караулов, с какими террористами он связан», — заявил журналист.

Ранее Караулов сообщил, что в его доме начался обыск по заявлению Чемезова о клевете. В обыске, по его словам, участвовали две овчарки и два кинолога, «свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом».

Караулов рассказал ТАСС, что сейчас находится на лечении за рубежом (ему предстоит операция на сердце), но планирует вернуться в Россию и разобраться в случившемся.

РБК направил запрос представителю «Ростеха» и в управление СК по Москве.

Журналист назвал обыски в его доме вторым актом «пьесы “Ксения Собчак”. Ее коммерческого директора Кирилла Суханова в конце октября арестовали по обвинению в вымогательстве у Чемезова 11 млн руб. По версии следствия, от представителей главы “Ростеха” потребовали денег за отказ от публикации “порочащей” его информации в телеграм-канале “Тушите свет”.

По делу также проходит экс-главред Tatler Ариан Романовский, один из авторов упомянутого канала. Он тоже арестован.

Саму Собчак в вымогательстве не подозревают. Сейчас она находится не в России. По данным ТАСС, в ночь с 25 на 26 октября журналистка уехала через Белоруссию в Литву, а утром 26 октября в ее доме в Подмосковье прошел обыск.

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