Стремоусов: российские войска, скорее всего, будут уходить из Херсона на левый берег Днепра

«Знаете, я всегда с людьми, понимаю, что люди для меня должны быть основой, потому что я сам житель Херсона. Скорее всего, наши части, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области. Те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить», — сказал Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который сейчас находится в Херсоне, подтвердил, что флаги пропали со здания администрации и Морской академии имени Ушакова. При этом он отметил, что над другими административными зданиями и учебными заведениями российские триколоры висят. Также флаг России висит над зданием городского исполкома, где сейчас находится мэрия.
Параллельно Кирилл Стремоусов выложил у себя в Telegram-канале видео, на котором запечатлены людные улицы города. Он еще раз попросил людей эвакуироваться: «При всех тех моментах, которые будут происходить, и сложных решениях поберегите свои жизни». О флагах в своем видеоролике он не говорил, как и об отводе войск.
18 октября власти Херсонской области объявили об эвакуации населения из города на левый берег Днепра. Это решение приняли из-за возможного наступления вооруженных сил Украины. Также был закрыт въезд в правобережную часть области для гражданских. Позже зона эвакуации была расширена на 15 км вглубь левобережья. К 28 октября в администрации региона объявили, что закончили эвакуацию населения из зоны обстрелов. На тот момент власти сообщали о 70 тыс. эвакуированных. Вчера, 2 ноября, администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение транспорта через Днепр.