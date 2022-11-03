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14:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Стремоусов: российские войска, скорее всего, будут уходить из Херсона на левый берег Днепра

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, «скорее всего, будут уходить на левый берег». Город Херсон находится на правобережье Днепра. Сегодня утром местные паблики и Telegram-каналы выложили фотографии и видео здания бывшей областной администрации в Херсоне. С его крыши пропал флаг России. Местные власти пока никак это не комментировали.

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Источник: РИА "Новости"

«Знаете, я всегда с людьми, понимаю, что люди для меня должны быть основой, потому что я сам житель Херсона. Скорее всего, наши части, наши войска будут выходить на левобережную часть Херсонской области. Те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить», — сказал Стремоусов в эфире программы «Соловьев Live».

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который сейчас находится в Херсоне, подтвердил, что флаги пропали со здания администрации и Морской академии имени Ушакова. При этом он отметил, что над другими административными зданиями и учебными заведениями российские триколоры висят. Также флаг России висит над зданием городского исполкома, где сейчас находится мэрия.

Параллельно Кирилл Стремоусов выложил у себя в Telegram-канале видео, на котором запечатлены людные улицы города. Он еще раз попросил людей эвакуироваться: «При всех тех моментах, которые будут происходить, и сложных решениях поберегите свои жизни». О флагах в своем видеоролике он не говорил, как и об отводе войск.

18 октября власти Херсонской области объявили об эвакуации населения из города на левый берег Днепра. Это решение приняли из-за возможного наступления вооруженных сил Украины. Также был закрыт въезд в правобережную часть области для гражданских. Позже зона эвакуации была расширена на 15 км вглубь левобережья. К 28 октября в администрации региона объявили, что закончили эвакуацию населения из зоны обстрелов. На тот момент власти сообщали о 70 тыс. эвакуированных. Вчера, 2 ноября, администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение транспорта через Днепр.

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