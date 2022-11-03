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14:40 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое

ЛУГАНСК, 3 ноя — РИА Новости. Военные Луганской Народной Республики предотвратили попытку прорыва ВСУ в районе села Берестовое, сообщила в Telegram Народная милиция региона.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В очередной раз была попытка прорыва, но мы эту попытку предотвратили. Такие вылазки часто бывают, но мы их предотвращаем. Противнику здесь не пройти», — заявил военный с позывным «Незлой».

Как уточнили в Народной милиции, безуспешная попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы произошла во время пересменки республиканских подразделений.

Военные четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР прочно держат оборону в районе села Берестовое, подчеркнули в ведомстве.

При это отмечается, что противник применяет тактику малых групп и пытается прощупывать линию обороны союзных сил.

Накануне представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной. Артобстрелы и авиационные удары заставили ВСУ отступить, при этом противник потерял бронетехнику и военные автомобили.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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