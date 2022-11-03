В ЛНР предотвратили попытку прорыва украинских войск у села Берестовое

«В очередной раз была попытка прорыва, но мы эту попытку предотвратили. Такие вылазки часто бывают, но мы их предотвращаем. Противнику здесь не пройти», — заявил военный с позывным «Незлой».
Военные четвертой бригады второго армейского корпуса ЛНР прочно держат оборону в районе села Берестовое, подчеркнули в ведомстве.
При это отмечается, что противник применяет тактику малых групп и пытается прощупывать линию обороны союзных сил.
Накануне представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной. Артобстрелы и авиационные удары заставили ВСУ отступить, при этом противник потерял бронетехнику и военные автомобили.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.