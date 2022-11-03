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15:17 (мск), источник: © РИА Новости

Британия передавала Украине подводные беспилотники, заявил МИД России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Великобритания передавала Украине подводные беспилотные аппараты, с помощью которых Киев мог совершить теракты против кораблей Черноморского флота в Севастополе, заявил МИД.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На Смоленскую площадь вызвали британского посла Дебору Броннерт, ей заявили решительный протест по поводу активного участия Лондона в подготовке Сил специальных операций Украины. В МИД привели конкретные примеры такого сотрудничества.

Так, в сентябре 2020 года Британия и Украина договорились о расширении программы подготовки британскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов.

«В конце 2020 года стороны приступили к реализации программы противодействия угрозам на Черном море “Инициатива по морской подготовке ВМСУ”, включающей курсы подготовки боевых пловцов», — говорится в сообщении.

Подводных диверсантов для действий в Азовском и Черном морях, в частности, готовят на базе отдельного центра спецопераций «Юг» им. атамана А. Головатого в Очакове. В Одессе на базе школы военных водолазов обучают специалистов по курсу «водолаз специального назначения» с отработкой навыков глубоководного подрывного дела.

Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

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