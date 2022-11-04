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09:12 (мск), источник: РБК

«Ростех» объяснил подачу заявления на журналиста Караулова

Ранее в доме журналиста в Подмосковье прошли обыски, а сам Караулов заявил, что обыск связан с заявлением Сергея Чемезова. В госкорпарации подтвердили РБК, что «Ростех» обратился в следственные органы из-за публикаций журналиста.

Источник: РИА "Новости"

Журналист Андрей Караулов, в доме которого ранее прошел обыск, в своей деятельности «вышел далеко за рамки профессиональной этики» и публиковал материалы, которые нанесли репутационный ущерб главе «Ростеха» Сергею Чемезову. В связи с этим госкорпорация решила обратиться с следственные органы для правовой оценки деятельности журналиста, сообщил РБК представитель «Ростеха».

«Караулов в своей деятельности вышел далеко за рамки профессиональной этики, занимаясь, по сути, псевдожурналистикой. В своем канале он публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности, не утруждая себя необходимой проверкой информации. Настоящая журналистика предполагает проверку фактов с использованием как минимум двух источников, а также официальное обращение в компанию о предоставлении комментариев и разъяснений», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» также сообщили, что госкорпорация приняла решение обратиться с следственные органы «для правовой оценки деятельности Андрея Караулова».

Там подчеркнули, что количество публикаций на канале Караулова, содержащих непроверенную информацию, в последнее время кратно увеличилось. «Ряд материалов нанесли вред репутации генерального директора госкорпорации Ростех, а информационная кампания, развернутая на ресурсах Караулова имела, на наш взгляд, признаки клеветы. В связи с этим было принято решение обратиться с следственные органы для правовой оценки деятельности Андрея Караулова», — отметил представитель «Ростеха».

Утром 11 ноября Караулов сообщил, что в его доме начался обыск по заявлению Чемезова о клевете. В обыске, по словам журналиста, участвовали две овчарки и два кинолога, «свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом».

Журналист назвал обыски в его доме вторым актом «пьесы “Ксения Собчак”. Ее коммерческого директора Кирилла Суханова в конце октября арестовали по обвинению в вымогательстве у Чемезова 11 млн руб. По версии следствия, от представителей главы “Ростеха” потребовали денег за отказ от публикации “порочащей” его информации в телеграм-канале “Тушите свет”. Саму Собчак в вымогательстве не подозревают. Сейчас она находится не в России.

Позже Караулов сообщил РБК, что находится в статусе свидетеля по делу, открытому по заявлению Чемезова, а сам он находится не в России. «Оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск! Самое невероятное: дача была окружена машинами с полицией — штук десять, не меньше, так что вся округа теперь обсуждает, что такое сделал Караулов, с какими террористами он связан», — заявил журналист.

Тимофей Дзядко, Илья Пламенев

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