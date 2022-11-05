07:09 (мск), источник: ТАСС
В Костроме при пожаре в кафе погибли пять человек
ТАСС, 5 ноября. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.
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«В результате пожара пять человек погибли, четверо пострадали», — сказал собеседник агентства.
По его данным, произошло обрушение кровли кафе. «Кровля обрушилась по всей площади — 3,5 тыс. кв. м», — сказал собеседник агентства.
Позже в ГУ МЧС по Костромской области сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение.
Информация о возгорании в кафе «Полигон» на ул. Никитской поступила 5 ноября в 02:37 мск, площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. В результате ЧП четверо пострадавших были переданы бригаде скорой помощи. Как уточнили ТАСС в Костромской областной станции скорой медицинской помощи, один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Позже еще трое самостоятельно обратились в травмпункт. После оказания необходимой медицинской помощи их отпустили домой.
В 04:23 мск объявили локализацию возгорания. В тушении задействовано 50 человек и 20 единиц техники. Из дома, расположенного рядом с горящим кафе, эвакуировали 15 жильцов. Для обогрева людей разместили в пассажирских автобусах.