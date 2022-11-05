Минобороны показало видео уничтожения иностранных наемников на Украине

На кадрах — разведка с коптеров, обнаружение противника, определение его координат и их передача расчетам противотанковых ракетных комплексов и автоматических гранатометов, огонь по противнику, маневрирование ударных средств.
Как уточнили в Минобороны, задача была поставлена группе по выявлению и уничтожению живой силы противника и наемников в заданном квадрате.
«После предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника и наемников. С использованием ПТРК “Фагот” был нанесен ракетный удар по бронированной машине противника, которая была замаскирована в лесопосадке», — сообщили в Минобороны.
«На наемников нарвались, на поляков. Бой шел в лесу, дистанция 30−50 метров. То есть максимально близко, такой густой лес. Как только они вышли, мы встретили их массированным огнем из личного стрелкового оружия и гранатометов», — рассказал командир разведывательной группы ЗВО.
Лишившись возможности быстро перемещаться, наемники пошли по фронту вглубь лесопосадки, где их накрыли автоматические гранатометы, которые с разных сторон закрыли в огневом мешке живую силу противника. После подгруппа досмотра вышла в район, уничтожила противника, совершила марш к месту эвакуации.