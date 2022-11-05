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11:57 (мск), источник: © РИА Новости

В Южной Корее заявили о пуске КНДР четырех баллистических ракет

СЕУЛ, 5 ноя — РИА Новости. КНДР в субботу произвела пуск четырех баллистических ракет малой дальности в сторону Жёлтого моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Источник: Reuters

По данным военных, КНДР примерно с 11.32 до 11.59 в субботу (05.32 −05.59) пустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря из уезда Нонним в провинции Пхенан-Пукто. Ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью в 5 Махов и высотой 20 километров. Подробности анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.

Северная Корея с конца сентября проводит многочисленные ракетные испытания, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа «Хвасон-12», и, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».

2 ноября Пхеньян за сутки в четыре этапа пустил более 20 ракет, одна из которых упала близко от территориальных вод Южной Кореи, а ее траектория была направлена в сторону Юга впервые со времен Корейской войны. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.

Это уже 33 испытание КНДР баллистических ракет в этом году, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.

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