В Южной Корее заявили о пуске КНДР четырех баллистических ракет

По данным военных, КНДР примерно с 11.32 до 11.59 в субботу (05.32 −05.59) пустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря из уезда Нонним в провинции Пхенан-Пукто. Ракеты пролетели около 130 километров с максимальной скоростью в 5 Махов и высотой 20 километров. Подробности анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.
Северная Корея с конца сентября проводит многочисленные ракетные испытания, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа «Хвасон-12», и, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».
2 ноября Пхеньян за сутки в четыре этапа пустил более 20 ракет, одна из которых упала близко от территориальных вод Южной Кореи, а ее траектория была направлена в сторону Юга впервые со времен Корейской войны. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.
Это уже 33 испытание КНДР баллистических ракет в этом году, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.