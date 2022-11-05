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16:41 (мск), источник: © РИА Новости

Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ

ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Среди задержанных в ходе спецоперации в Луганской Народной Республике пособников Службы безопасности Украины были корректировщики огня украинской армии, по итогам следствия данным лицам может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ. Ранее собеседник агентства рассказал о задержании в ЛНР более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Среди задержанных — наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР, разрушены объекты гражданской инфраструктуры региона», — заявил источник.

По его словам, задержанным может грозить до 20 лет тюрьмы. «В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению деталей преступлений пособников киевского режима. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям “Шпионаж” и “Государственная измена”, за совершение которых грозит до 20 лет лишения свободы», — рассказал он.

Источник в силовых структурах РФ уточнил, что в таких случаях явка с повинной может смягчить наказание за пособничество либо помочь избежать уголовной ответственности.

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