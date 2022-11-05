16:41 (мск), источник: © РИА Новости
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ
ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Среди задержанных в ходе спецоперации в Луганской Народной Республике пособников Службы безопасности Украины были корректировщики огня украинской армии, по итогам следствия данным лицам может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ. Ранее собеседник агентства рассказал о задержании в ЛНР более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ.