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20:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Иран сообщил об успешном тестовом пуске ракеты-носителя

Иран объявил об успешном испытательном полете ракеты, способной выводить спутники в космос. Государственное телевидение сообщило об «успешном суборбитальном запуске спутниковой ракеты-носителя Ghaem-100».

Источник: AP 2022

«Летные испытания этой пусковой установки с использованием твердотопливного транспортного средства Rafe успешно завершены», — приводит AFP выдержку из сообщения.

Ракета Ghaem-100 была изготовлена аэрокосмической организацией Корпуса стражей Исламской революции и является первой в стране трехступенчатой твердотопливной спутниковой пусковой установкой, отмечает гостелевидение. Ghaem-100 способен выводить спутники весом 80 кг на орбиту в 500 км от поверхности Земли, также сообщает гостелевидение.

Иран успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту в апреле 2020 года. В августе текущего года другой иранский спутник, названный Khayyam, был запущен Россией на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Байконур.

Иранское космическое агентство тогда заявило, что устройство сконструировано Россией под наблюдением Ирана. США утверждали, что Khayyam обеспечит «значительные шпионские возможности и что усиление российско-иранского альянса представляет собой значительную угрозу для мира». Иранское космическое агентство отвергло эти обвинения, заявив, что целью Khayyam было наблюдение за границами страны и помощь в управлении природными ресурсами и сельским хозяйством.

США неоднократно выражали обеспокоенность тем, что такие запуски могут усилить иранскую технологию баллистических ракет, распространяясь на потенциальную доставку ядерных боеголовок. Иран настаивает на том, что не стремится к созданию ядерного оружия и что его запуски спутников и ракет предназначены только для гражданских или оборонительных целей.

Мария Федотова.

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