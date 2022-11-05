Иран сообщил об успешном тестовом пуске ракеты-носителя

«Летные испытания этой пусковой установки с использованием твердотопливного транспортного средства Rafe успешно завершены», — приводит AFP выдержку из сообщения.
Ракета Ghaem-100 была изготовлена аэрокосмической организацией Корпуса стражей Исламской революции и является первой в стране трехступенчатой твердотопливной спутниковой пусковой установкой, отмечает гостелевидение. Ghaem-100 способен выводить спутники весом 80 кг на орбиту в 500 км от поверхности Земли, также сообщает гостелевидение.
Иран успешно вывел свой первый военный спутник на орбиту в апреле 2020 года. В августе текущего года другой иранский спутник, названный Khayyam, был запущен Россией на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Байконур.
Иранское космическое агентство тогда заявило, что устройство сконструировано Россией под наблюдением Ирана. США утверждали, что Khayyam обеспечит «значительные шпионские возможности и что усиление российско-иранского альянса представляет собой значительную угрозу для мира». Иранское космическое агентство отвергло эти обвинения, заявив, что целью Khayyam было наблюдение за границами страны и помощь в управлении природными ресурсами и сельским хозяйством.
США неоднократно выражали обеспокоенность тем, что такие запуски могут усилить иранскую технологию баллистических ракет, распространяясь на потенциальную доставку ядерных боеголовок. Иран настаивает на том, что не стремится к созданию ядерного оружия и что его запуски спутников и ракет предназначены только для гражданских или оборонительных целей.