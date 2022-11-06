Палеонтологи воссоздали первый в истории скелет ихтиозавра Первоначальный оттиск древней рептилии был уничтожен во время Второй мировой войны
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
09:15 (мск), источник: © РИА Новости

Бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска

ИВАНГРАД (ДНР), 6 ноя — РИА Новости. Бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточённые бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив украинские войска из села Иванград, находящегося в километре от городских кварталов, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут (Артемовск — Прим. ред.) уже входим, втягиваемся потихонечку» — рассказал агентству один из членов подразделения.

С его слов, войска Киева постоянно бьют по ним из минометов и тяжелой артиллерии. Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам ввести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.

Собеседник агентства отметил, что в стрелковый бой противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.

«152-е, 120-е (калибры мин и снарядов) — все летит. В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них», — добавил боец.

Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе «Вагнер» удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. Войска Киева пытались наступать на город со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 США разжигают большую войну на Ближнем Востоке
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Власти Херсона призвали людей выехать на левый берег Днепра
Россия уничтожила пять греческих БМП сразу после передачи Киеву
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ
Войска России отразили атаки ВСУ в ДНР, ЛНР и Херсонской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта