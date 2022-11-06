Бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска

«Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут (Артемовск — Прим. ред.) уже входим, втягиваемся потихонечку» — рассказал агентству один из членов подразделения.
С его слов, войска Киева постоянно бьют по ним из минометов и тяжелой артиллерии. Рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам ввести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине.
Собеседник агентства отметил, что в стрелковый бой противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.
«152-е, 120-е (калибры мин и снарядов) — все летит. В основном стрелкового боя мало. Бьют артиллерией. Танки надоели, подустали мы от них», — добавил боец.
Несмотря на постоянные обстрелы Иванграда, находящегося примерно в километре от южных кварталов Артемовска, группе «Вагнер» удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак со стороны подразделений украинской пехоты. Войска Киева пытались наступать на город со стороны пригорода Опытное через реку Бахмутка, но потерпели неудачу.