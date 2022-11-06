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08:34 (мск), источник: Life.ru

В Белгородской области продлён жёлтый уровень опасности

На территории Белгородской области до 21 ноября продлён жёлтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«До 21 ноября на территории Белгородской области действует “жёлтый” уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — написал губернатор в телеграм-канале.

Более того, также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Ранее Лайф писал, что в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области введён режим ЧС. Такое решение принято муниципальной комиссией по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

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