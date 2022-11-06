08:34 (мск), источник: Life.ru
В Белгородской области продлён жёлтый уровень опасности
На территории Белгородской области до 21 ноября продлён жёлтый уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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«До 21 ноября на территории Белгородской области действует “жёлтый” уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан», — написал губернатор в телеграм-канале.
Более того, также на две недели продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.
Ранее Лайф писал, что в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области введён режим ЧС. Такое решение принято муниципальной комиссией по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.