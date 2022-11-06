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09:42 (мск), источник: © РИА Новости

На севере Запорожской области создают укрепрайоны

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Военные возводят на севере Запорожской области укрепрайоны на случай атаки ВСУ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Укрепрайоны создаются на линии фронта в северной части Запорожской области в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление. Также усиливается линия обороны», — сказал он РИА Новости.

По его словам, киевские власти могут отдать приказ о наступлении до 8 ноября, попытавшись показать кадры обстрелов и начала наступления за свой успех к промежуточным выборам в американский конгресс, которые запланированы на вторник.

«Хозяева (Владимира) Зеленского из США в лице нынешней власти толкают его на смертельную авантюру, чтобы получить красивую картинку для электората», — подчеркнул Рогов.

На сегодня российские военные контролируют более 70 процентов Запорожской области. Областной центр — город Запорожье — остается за ВСУ.

Ранее Рогов заявил, что украинские военные перебрасывают войска из Харьковской области в Днепр, чтобы начать наступление на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ своей атакой попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, занявшую Херсонскую область. Также они будут стремиться захватить Запорожскую АЭС и выйти к Азовскому морю.

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