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11:39 (мск), источник: РБК

В России впервые с июля выявили менее 5 тыс. случаев COVID за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 4 566 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Это первый раз с середины июля, когда суточный прирост зараженных достиг отметки менее 5 тыс. — последний раз такое было 19 июля, когда зарегистрировали 4,2 тыс. случаев заболевания.

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Источник: AP 2022

Госпитализировано с COVID-19 за сутки 457 человек, что на 21,5% меньше, чем накануне. Число выздоровевших упало на 26,7% по сравнению с предыдущим днем и составило 5 735 человек. Умерли 62 россиянина.

По числу выявленных новых случаев за сутки лидирует Москва (402), за ней следуют Свердловская область (389) и Санкт-Петербург (349).

Очередная волна заболеваемости COVID-19 началась в июле, после отмены всех коронавирусных ограничений. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.

Уровень заболеваемости начал снижаться в конце сентября после пиковых значений суточного прироста зараженных, превышающих 55 тыс. новых случаев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале октября отмечала снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.

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