В России впервые с июля выявили менее 5 тыс. случаев COVID за сутки

Госпитализировано с COVID-19 за сутки 457 человек, что на 21,5% меньше, чем накануне. Число выздоровевших упало на 26,7% по сравнению с предыдущим днем и составило 5 735 человек. Умерли 62 россиянина.
По числу выявленных новых случаев за сутки лидирует Москва (402), за ней следуют Свердловская область (389) и Санкт-Петербург (349).
Очередная волна заболеваемости COVID-19 началась в июле, после отмены всех коронавирусных ограничений. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.
Уровень заболеваемости начал снижаться в конце сентября после пиковых значений суточного прироста зараженных, превышающих 55 тыс. новых случаев.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале октября отмечала снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.