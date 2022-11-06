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14:46 (мск), источник: © РИА Новости

На Крымском мосту 8 ноября приостановят движение автомобилей

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На Крымском мосту приостановится движение автомобилей 8 ноября с 04.00 до 16.00 (мск) из-за ремонтно-восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале Минтранса России.

Источник: © РИА Новости

«Восьмого ноября с 04.00 до 16.00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами… Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией», — говорится в сообщении.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля — в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.

ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря. Вице-премьер отметил, что на Крымском мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта, при этом допускается проезд части грузового транспорта при необходимости.

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