Почему злоумышленники стали использовать мессенджеры

Дальше известная схема: уверенный голос рассказывает о том, что злоумышленники пытаются что-то сделать с вашими деньгами и их надо срочно перевести на другой счет, указанный «сотрудниками банка».
Еще вариант — звонящий может представиться сотрудником МВД, а конкретно — представителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Он полностью называет себя, сообщает номер служебного удостоверения и дальше рассказывает о том, как злодеи пытаются украсть ваши деньги, но они готовы с вашей помощью пресечь их действия. Ну и разумеется деньги нужно перевести со скомпрометированного счета для их сохранности туда, куда укажет «сотрудник МВД».
Есть сообщения и о том, что общение через мессенджеры практикуют коллекторы, обслуживающие проблемные долги микрофинансовых организаций. Здесь мессенджеры используются для отправки текстовых и голосовых сообщений с напоминаниями о долге. Как правило записывается голос некоего якобы «выходца с Кавказа» — предполагается, что такие сообщения возымеют больший эффект. Причем отправляющие такие сообщения никогда не представляются, упоминая абстрактный «красный» или «желтый» сайт. Логика проста, с одной стороны — есть возможность избежать санкций от регуляторов, с другой — должник сам догадается, кто из кредиторов требует вернуть долг.
Звонить по указанным в мессенджерах номерам телефонов нет никакого смысла. Номер либо будет недоступен, либо — на звонок никто не ответит.
Почему получилось так, что мессенджеры стали зоной для подобных коммуникаций? Дело в том, что в последние годы был принят целый ряд законов, регулирующих оборот SIM-карт, в том числе корпоративных. Операторы стали блокировать СПАМ-звонки, отслеживая подозрительные активности. Идет на пользу и обмен информацией между операторами. Помогают и специальные сервисы анти-СПАМ защиты (например «Яндекса» или «Лаборатории Касперского»), идентифицирующие звонки с незнакомых номеров и помогающие понять, когда вам звонят мошенники или спамеры. А с 1 марта, по словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, заработает единая системы блокировки незаконных SIM-карт.
С мессенджерами все должно было сработать примерно так же. 20 ноября 2021 года было принято постановление Правительства № 1801, о том что мессенджеры должны запрашивать оператора о наличии активного контракта на тот номер который указывается в мессенджере, и если активного контракта нет, блокировать такие учетные записи. Вступило в силу требование 1 марта 2022 года.
Как сообщили «РГ» в Минцифры, норма вступила в силу и уже частично исполняется мессенджерами. Однако есть объективные трудности. «Взаимодействие с операторами связи отчасти осложняет иностранная юрисдикция, в которой работают мессенджеры», — отметили в ведомстве. Кроме того, как пояснили в Минцифры, административной ответственности за невыполнение этих обязанностей не предусмотрено.
Представители сотовых операторов сообщили «РГ», что со своей стороны сделали все необходимые технические приготовления, чтобы выполнять требования законодательства.
«У ПАО “Вымпелком” готово техническое решение, позволяющее организаторам сервисов обмена мгновенными сообщениями осуществлять идентификацию пользователей в соответствии с порядком идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”», — сообщили в пресс-службе.
Выполнили необходимые приготовления и в «Мегафоне». «МегаФон реализовал на своей стороне необходимые технические доработки для выполнения данных требований», — сообщили в компании. Однако «запросов со стороны мессенджеров пока не поступало», — добавили в пресс-службе.
В Tele2 и МТС не смогли предоставить комментарии к моменту публикации материала.
Как пояснил собеседник «РГ» на телеком-рынке, на рынке был всего один мессенджер, сегодня уже не работающий, который исполнил требования законодательства и наладил обмен данными с операторами. «Никаких инструментов воздействия на таких участников рынка, как WhatsApp и Telegram, сегодня не существует», — добавил он.
Говорить сегодня о том, что идентификация аккаунтов в мессенджерах в России работает, не приходится, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«К сожалению, мессенджеры закон о соответствии номера телефона с авторизацией фактически в России не соблюдают. Данные не передают никуда», — сообщил он.
По словам эксперта, мошенников вытесняют постепенно из телефонных звонков, поэтому они пытаются звонить в мессенджерах. При этом мессенджеры изначально блокируют массовые обзвоны.
«Для этого есть целая механика и Telegram, и в WhatsApp и даже в Viber. И чем больше они звонят, тем быстрее их блокируют. Но тем не менее что-то прорывается», — рассказал Муртазин.