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18:55 (мск), источник: ТАСС

В Херсонской области заявили об отсутствии электричества из-за диверсии

ХЕРСОН, 6 ноября. /ТАСС/. Действия украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) стали причиной отключения электроснабжения в 10 населенных пунктах Херсонской области, в том числе и в самом Херсоне. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в экстренных службах региона.

Источник: Reuters

«Украинские ДРГ в Херсонской области устраивают теракты на ЛЭП. В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более 10 населенных пунктов области», — сообщил представитель служб, добавив, что в число этих населенных пунктов вошел и Херсон.

В администрации области сообщили ТАСС, что в Херсоне отключено и водоснабжение. Специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» оперативно устраняют повреждения. Ситуация осложняется обстрелами с украинской стороны гражданской инфраструктуры и населенных пунктов Херсонской области.

«Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует электричество и вода. Это вызвано повреждением электросетей», — сообщил собеседник агентства. В экстренных службах региона добавили, что повреждение электросетей произошло в результате теракта, совершенного украинской диверсионно-разведывательной группой.

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