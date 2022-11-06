В Херсонской области заявили об отсутствии электричества из-за диверсии

«Украинские ДРГ в Херсонской области устраивают теракты на ЛЭП. В результате теракта на магистрали Берислав — Каховка повреждены три железобетонные опоры высоковольтных линий электропередачи. Без света остались более 10 населенных пунктов области», — сообщил представитель служб, добавив, что в число этих населенных пунктов вошел и Херсон.
В администрации области сообщили ТАСС, что в Херсоне отключено и водоснабжение. Специалисты ГУП «Херсоноблэнерго» оперативно устраняют повреждения. Ситуация осложняется обстрелами с украинской стороны гражданской инфраструктуры и населенных пунктов Херсонской области.
«Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует электричество и вода. Это вызвано повреждением электросетей», — сообщил собеседник агентства. В экстренных службах региона добавили, что повреждение электросетей произошло в результате теракта, совершенного украинской диверсионно-разведывательной группой.