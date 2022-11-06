За 100 лет рог носорога уменьшился в три раза Изменения могут быть совместным результатом естественного отбора и браконьерства
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Спецоперация на Украине
19:35 (мск), источник: © РИА Новости

В центре Сеула поезд сошел с рельсов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на национальную железнодорожную корпорацию (KORAIL).

«Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего 30 пассажиров получили ранения», — говорится в сообщении.

По данным KORAIL, большинство пострадавших получили незначительные травмы. Всего на момент аварии в поезде находились 275 пассажиров.

По данным агентства, инцидент произошел в 20.52 по местному времени (14.52 мск), когда поезд подъезжал к одной из станций в центре города. Как уточняется, с рельсов сошли шесть железнодорожных вагонов, включая пять пассажирских.

Рёнхап пишет, что из-за аварии движение поездов на линии было приостановлено более чем на час.

По данным агентства, KORAIL выясняет причину схода состава с рельсов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 США разжигают большую войну на Ближнем Востоке
В США забили тревогу из-за переброски американских военных на Украину
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
несчастный случай