В центре Сеула поезд сошел с рельсов

«Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего 30 пассажиров получили ранения», — говорится в сообщении.
По данным KORAIL, большинство пострадавших получили незначительные травмы. Всего на момент аварии в поезде находились 275 пассажиров.
По данным агентства, инцидент произошел в 20.52 по местному времени (14.52 мск), когда поезд подъезжал к одной из станций в центре города. Как уточняется, с рельсов сошли шесть железнодорожных вагонов, включая пять пассажирских.
Рёнхап пишет, что из-за аварии движение поездов на линии было приостановлено более чем на час.
По данным агентства, KORAIL выясняет причину схода состава с рельсов.