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19:56 (мск), источник: ТАСС

В Одессе начались работы по демонтажу памятника Екатерине II

КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники подрядной организации начали подготовительные работы для демонтажа памятника российской императрице Екатерине II в Одессе. Об этом следует из объявления, которое в воскресенье размещено на ограждении вокруг монумента.

Источник: РИА "Новости"

«Приносим извинения за временные неудобства. Идут подготовительные работы для демонтажа и переноса скульптурной композиции “Основателям Одессы”, — указано в объявлении, фотографию которого публикует местное издание “Думская”.

В последнее время вандалы регулярно оскверняют памятник. В воскресенье утром вокруг него выставили ограждение из фанерных щитов высотой несколько метров, позже скульптуру императрицы черным полотном.

Летом две электронные петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе набрали выше 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения главой государства. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петиции попросил власти города рассмотреть данный вопрос, отметив при этом необходимость избавиться от объектов, связанных с Россией.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 28 августа высказался против усилившихся на Украине процессов переписывания истории и массового сноса памятников. По его словам, в условиях, когда ведутся боевые действия, любая попытка переписать историю, может привести к поляризации общества. 29 октября Зеленский в ответ на петицию относительно высказываний Труханова поручил Службе безопасности Украины и МВД провести проверку.

В субботу власти Одессы сообщили, что жители города в специальном приложении проголосовали за демонтаж памятника. Теперь этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение ближайшей сессии депутатов городского совета. В свою очередь Труханов сообщал, что сам будет голосовать за демонтаж памятника и его перенос в парк имперского и советского прошлого, с идеей создания которого он выступал ранее.

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