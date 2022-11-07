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04:36 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска нанесли удар по центру Донецка

ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник обстреляли центр Донецка их артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 03.13 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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