«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 03.13 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, киевским войскам поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт на Украине, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.