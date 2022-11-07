Палеонтологи воссоздали первый в истории скелет ихтиозавра Первоначальный оттиск древней рептилии был уничтожен во время Второй мировой войны
Фоторепортажи
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Спецоперация на Украине
06:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В Дубае загорелся небоскреб крупнейшего арабского девелопера

В центре Дубая загорелся небоскреб компании Emaar, крупнейшего девелопера в арабском мире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Возгорание произошло в районе Downtown, почти вся высотка объята огнем, сообщают очевидцы. Подробности происшествия и информация о пострадавших или погибших не приводится.

В сентябре в китайском городе Чанша произошел пожар в 42-этажном небоскребе, служившим офисом для компании China Telecom. Возгорание стремительно охватило здание высотой более 200 метров.

В мае 2020 года в городе Шарджа в одноименном эмирате ОАЭ загорелся 48-этажный небоскреб. Жителей здания эвакуировали. По предварительным данным, пожар начался на десятом этаже, а затем распространился по всему небоскребу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шольц изменил свою позицию в отношении Путина
Кадыров пообещал устроить Зеленского главным уборщиком в Грозном
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары