Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара

Бойцы, большую часть которых призвали из Саратовской области, прибыли в зону специальной военной операции после подготовки на полигонах и боевого слаживания.
На передовых позициях они усилят уже существующую оборону, оборудуя вдоль берега фортификационные сооружения и огневые позиции.
«Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — рассказал РИА Новости один из мобилизованных.
По словам мужчины, еще до частичной мобилизации он собирался пойти служить добровольцем, однако из-за этого возникли разногласия в семье — в результате договорились, что пойдет служить, если призовут.
«Мне пришла повестка в первый же день после объявления мобилизации. Я служил около 22 лет назад, но все нормально, стрельбы как обычно, все хорошо прошло (на боевой подготовке. — Прим. ред.)», — отметил собеседник агентства.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: не первую неделю там ожидают наступления украинских войск, на сегодня ситуация стабильная.
Как сообщала администрация нового российского региона в конце октября, ожидается, что Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможного наступления противника. На Запорожское направление, отмечали власти, перегруппируется множество украинских соединений.