Суд арестовал третьего фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова

«Постановлением от 5 ноября Бигаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря», — сказала собеседница агентства.
Тамерлан Бигаев до 2018 года публиковал заметки на тему шоу-бизнеса в издании «Лайф», а последнее время, по утверждению Telegram-канала Shot, был одним из администраторов Telegram-канала, через который якобы и вымогались деньги у Чемезова.
Он стал третьим фигурантом этого громкого дела — как и двум другим, ему вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» часть 3 статьи 163 УК РФ). Грозит до 15 лет колонии.
О том, что Бигаев фигурирует именно в уголовном деле о вымогательстве у главы «Ростеха», РИА Новости также рассказал Гаджи Алиев — адвокат другого фигуранта, экс-главреда Tatler Ариана Романовского. Вымогательство, по версии следствия, связано с требованием денег за «блок» в Telegram-канале.
Ранее по этому делу тот же Тверской суд Москвы арестовал до 24 декабря Романовского и Кирилла Суханова — коммерческого директора компании «Oсторожно Media», принадлежащей Ксении Собчак.
Кроме того, в минувший четверг еще один известный журналист Андрей Караулов рассказал о прошедшем у себя дома обыске по заявлению Чемезова, но по статье не о вымогательстве, а о клевете. По утверждению Караулова, в этом деле у него статус свидетеля, фабула ему неизвестна.
В начале октября МВД России объявило о задержании за вымогательство владельцев сети Telegram-каналов, администраторы которых публиковали фейки о бизнесменах и «высокопоставленных лицах» и требовали деньги за ее удаление. По данным информированного источника РИА Новости, речь идет о Telegram-каналах «Закулисный шептун», «Сибирский говорун», «Как-то вот так», «Политбюро 3.0» и «Волга brief».
После ареста Романовского и Суханова другой источник РИА Новости отмечал, что нынешние задержания — это «продолжение той большой истории».