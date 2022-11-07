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15:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Стремоусов объявил об окончании организованной эвакуации из Херсона

Последний теплоход для организованной эвакуации населения с правого берега Днепра ушел 7 ноября, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, люди могут выехать из региона на своих средствах.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в принципе эвакуация как таковая продолжается, только на самом деле с правого на левый берег вы можете добраться разными моментами и разными видами транспорта. С левого на правый берег мы сегодня закрыли дорогу, и мы вам не рекомендуем возвращаться», — сказал Кирилл Стремоусов в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

При этом врио губернатора области Владимир Сальдо заверил жителей, что город сдавать планов нет.

«Сегодня символом морального духа нашего народа и стойкости российского оружия стал наш скромный Херсон — так распорядилась история. И в этот знаковый день хочу заверить вас, дорогие земляки, что Херсон выстоит, так как хоть степи наши и широки, а отступать, как в 41-м, снова некуда», — написал глава субъекта в своем Telegram-канале. Отметим, что ранее Кирилл Стремоусов говорил, что российские войска, «скорее всего, будут уходить на левый берег».

18 октября власти Херсонской области объявили эвакуацию с правого берега Херсонской области из-за наступления ВСУ. Позже зону эвакуации расширили на 15 км вглубь левобережья. К тому моменту были эвакуированы 70 тыс. человек. 2 и 6 ноября местные власти объявляли о приостановке движения гражданского транспорта через Днепр. Сегодня, 7 ноября, движение по мосту также остановили. Антоновский мост через Днепр ранее был сильно поврежден ударами ВСУ.

Олеся Павленко

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