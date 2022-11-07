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16:24 (мск), источник: Газета.Ру

Машина охраны депутата Госдумы Бородая подорвалась на мине в Херсонской области

Автомобиль охраны депутата Госдумы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области, об этом в своем Telegram сообщил военный корреспондент Чингис Дамбиев.

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Он опубликовал видеозапись, на которой показал машину из сопровождения депутата, у которой были выбиты стекла.

Корреспондент не уточнил данные о пострадавших.

Бородай также показал замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехала его машина. Он сообщил, что им повезло, в отличие от впереди идущей машины охраны.

16 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что 50 таких мин были обнаружены к югу от города Артемовска на позициях, брошенных 72-й механизированной бригадой ВСУ. Он отметил, что мины HPD F2 являются необезвреживаемыми и неизвлекаемыми, их применение запрещено Протоколом II к Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия.

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