Машина охраны депутата Госдумы Бородая подорвалась на мине в Херсонской области

Он опубликовал видеозапись, на которой показал машину из сопровождения депутата, у которой были выбиты стекла.
Корреспондент не уточнил данные о пострадавших.
Бородай также показал замаскированную французскую противотанковую мину HPD-2A2, на которую едва не наехала его машина. Он сообщил, что им повезло, в отличие от впереди идущей машины охраны.
16 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что 50 таких мин были обнаружены к югу от города Артемовска на позициях, брошенных 72-й механизированной бригадой ВСУ. Он отметил, что мины HPD F2 являются необезвреживаемыми и неизвлекаемыми, их применение запрещено Протоколом II к Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия.