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09:54 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракт

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Херсонской области задержали девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины, планировавших теракты против местных чиновников, заявили в ФСБ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — говорится в сообщении службы.

Как утверждается, кураторами задержанных были сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. По данным ФСБ, они находятся за пределами региона.

«В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки», — добавили в ведомстве.

Силовики также обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль, который диверсанты планировали использовать для покушения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 361 («Акт международного терроризма») УК. Фигурантов заключили под стражу.

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