В Херсонской области задержали диверсантов СБУ, готовивших теракт

«На территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — говорится в сообщении службы.
Как утверждается, кураторами задержанных были сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. По данным ФСБ, они находятся за пределами региона.
«В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки», — добавили в ведомстве.
Силовики также обнаружили и обезвредили заминированный автомобиль, который диверсанты планировали использовать для покушения.
Возбуждено уголовное дело по ст. 361 («Акт международного терроризма») УК. Фигурантов заключили под стражу.