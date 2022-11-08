10:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Красноярец избил соседа в подъезде и забрал его телефон
Мужчине грозит до 8 лет колонии.
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57-летний житель Красноярска обратился с заявлением в полицию, рассказав о том, что он стал жертвой разбойного падения. Потерпевший сообщил, что вечером он зашёл в подъезд своего дома, где неизвестный несколько раз ударил его, после чего забрал телефон. Сумма ущерба — 10 тыс рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что нападавшим оказался 25-летний сосед пострадавшего.
Задержанный заявил, что украденный телефон сдал в ломбард и получил за него две тысячи рублей, которые потратил на спиртное. На данный момент в отношении красноярца завели уголовное дело по ст. «Разбой». Злоумышленнику грозит до восьми лет колонии. Сейчас он находится под стражей.