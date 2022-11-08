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10:48 (мск), источник: РБК

В Севастополе силы ПВО сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над акваторией Севастополя, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев. Других подробностей он не привел.

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«В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки, как всегда, защищают наш город-герой», — написал он.

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Атака украинских дронов отбивалась несколько часов.

В Минобороны сообщали, что повреждения при атаке получил морской тральщик «Иван Голубец». Также в ведомстве отмечали, что корабли, которые были атакованы дронами, участвовали в обеспечении безопасности морского коридора в рамках «зерновой сделки». После этого Россия на время приостановила свое участие в этом соглашении.

19 октября беспилотник сбили на северной стороне Севастополя, часть обломков упала на жилой дом, что вызвало пожар, однако тогда никто не пострадал. 1 ноября Развожаев вновь сообщил о сбитом над городом беспилотнике.

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