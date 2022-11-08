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14:03 (мск), источник: РБК

Минобороны России сообщило о сорванных и отраженных атаках ВСУ

Российские войска и артиллерия отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, на Купянском направлении (т.е. атака развивалась с Харьковской области в направлении ЛНР), также авиация нанесла удары по двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся в атаку также с Харьковской области в сторону ЛНР, говорится в брифинге Министерства обороны России. Потери Украины на этом направлении оцениваются в более 160 человек убитыми и ранеными.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Сорвана попытка наступления двух украинских БТГ на Красно-Лиманском направлении (ЛНР), также сообщили в Москве. Убиты свыше 100 украинских военных, говорится в сводке.

Помимо этого ВСУ предприняли две попытки атаковать на Южно-Донецком направлении в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка. Минобороны России назвало их безуспешными. В Москве заявили, что украинские подразделения, потеряв около 90 человек, были «остановлены и рассеяны».

Диверсионно-разведывательные группы украинских военных предприняли девять попыток проникнуть в тыловые районы российской обороны на Николаево-Криворожском направлении. Российские военные уничтожили более 50 военнослужащих, заявили в Минобороны России.

Материал дополняется.

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