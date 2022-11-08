14:03 (мск), источник: РБК
Минобороны России сообщило о сорванных и отраженных атаках ВСУ
Российские войска и артиллерия отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, на Купянском направлении (т.е. атака развивалась с Харьковской области в направлении ЛНР), также авиация нанесла удары по двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся в атаку также с Харьковской области в сторону ЛНР, говорится в брифинге Министерства обороны России. Потери Украины на этом направлении оцениваются в более 160 человек убитыми и ранеными.