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15:20 (мск), источник: © РИА Новости

Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели бойцов в Лисичанске

ГРОЗНЫЙ, 8 ноя — РИА Новости. Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала опроверг утверждения СМИ о массовой гибели бойцов батальона в Лисичанске.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«У нас очень хорошо, слаженно идет работа 2-го армейского корпуса, спецназа “Ахмат” и ЧВК “Вагнера”. Получается, что мы наверное…, друг без друга раньше как будто бы мы раньше и не смогли бы…. Идет совместная работа. <…> И работа у нас, как говорится, идет на пять. Противник там где-то <…>делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то — я не понял — кадыровцев в Лисичанске. <…> Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо. Идем вперед», — сказал он.

На прошедшей неделе Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР — комментируя новое назначение, он отметил сегодня, что самая большая ответственность для него — быть членом команды Рамзана Кадырова.

«Другие статусы и регалии для меня являются уже параллельно идущими со всем остальным. Я, наверное, готов делать ту же самую работу, которую я делал до сих пор. Ничего мне этот статус больше не прибавил и не отнял, получается», — добавил он.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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