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17:37 (мск), источник: РИА Крым

Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины предприняли попытку сбросить самодельную бомбу на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло», — написал он в своем Telegram-канале.

В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует «желтый» уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях «средний уровень реагирования». Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

В начале ноября губернатор региона сообщал, что трое детей и двое взрослых ранены при обстреле ВСУ села Гуево.

Справка
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