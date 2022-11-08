Выполнявший санитарный рейс Ми-2 упал в Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал на место аварийной посадки вертолета. «По поручению губернатора Сергея Ситникова на место аварийной посадки Ми-2 выехали пять бригад скорой помощи. Четверо пострадавших — два фельдшера и два пилота получили травмы. Больницы готовы к приему пострадавших. Координирует работу центр медицины катастроф», — сообщается в Telegram-канале губернатора.
Сергей Ситников в аэропорту «Сокеркино» возглавил штаб по определению места аварийной посадки вертолёта. В его Telegram говорится, что фельдшер на борту вертолета вышел на связь.
Вертолет вылетел из города Шарья, где врачи забирали пациента для госпитализации. Как сообщает Mash, погибший пациент — 67-летний Михаил Козлов, у которого была диагностирована ишемия и общая коронарная недостаточность.
На место аварийной посадки выехали транспортный прокурор области и его заместитель. Они намерены провести проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. ТАСС в экстренных службах сообщили, что крушение произошло при заходе вертолета на посадку.