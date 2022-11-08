Разгадана тайна древних каменных шаровАрхеологи раскрыли секрет необычных каменных шаров, которые в большом количестве ранее находили в древних поселениях на греческих островах
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
12В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
Главное
Спецоперация на Украине
18:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Выполнявший санитарный рейс Ми-2 упал в Костромской области

Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, потерпел крушение в Костромской области, в 4 км от аэропорта «Сокеркино». Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, на борту находилось два медика с пациентом и два пилота. По предварительным данным, пациент погиб. Четверо получили травмы.

Источник: Reuters

Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал на место аварийной посадки вертолета. «По поручению губернатора Сергея Ситникова на место аварийной посадки Ми-2 выехали пять бригад скорой помощи. Четверо пострадавших — два фельдшера и два пилота получили травмы. Больницы готовы к приему пострадавших. Координирует работу центр медицины катастроф», — сообщается в Telegram-канале губернатора.

Сергей Ситников в аэропорту «Сокеркино» возглавил штаб по определению места аварийной посадки вертолёта. В его Telegram говорится, что фельдшер на борту вертолета вышел на связь.

Вертолет вылетел из города Шарья, где врачи забирали пациента для госпитализации. Как сообщает Mash, погибший пациент — 67-летний Михаил Козлов, у которого была диагностирована ишемия и общая коронарная недостаточность.

На место аварийной посадки выехали транспортный прокурор области и его заместитель. Они намерены провести проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. ТАСС в экстренных службах сообщили, что крушение произошло при заходе вертолета на посадку.

Лусине Баласян

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Госдуме сделали заявление о второй волне мобилизации
Карисалов рассказал о катастрофических последствиях санкций
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта