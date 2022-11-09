«Укрэнерго» предупредила об отключениях света по всей Украине

Наибольшие отключения коснутся Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. В компании отметили, что не ожидают аварийных отключений.
Энергетики объяснили, что ограничения потребителей позволяют уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.
7 ноября глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что вероятность блэкаута на Украине зависит от интенсивности обстрелов, и призвал готовиться к наихудшему варианту развития событий.
Ранее в Киеве был зафиксирован дефицит мощности в энергосетях. В связи с этим город приготовился к аварийным отключениям электроэнергии.