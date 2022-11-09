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03:27 (мск), источник: Lenta.Ru

«Укрэнерго» предупредила об отключениях света по всей Украине

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях электроэнергии по всей стране. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Источник: AP 2022

Наибольшие отключения коснутся Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. В компании отметили, что не ожидают аварийных отключений.

Энергетики объяснили, что ограничения потребителей позволяют уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.

7 ноября глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что вероятность блэкаута на Украине зависит от интенсивности обстрелов, и призвал готовиться к наихудшему варианту развития событий.

Ранее в Киеве был зафиксирован дефицит мощности в энергосетях. В связи с этим город приготовился к аварийным отключениям электроэнергии.

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