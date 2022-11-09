Спецназ РФ применил на Украине новый броневик «ВПК-Урал» с повышенной защитой

«Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 “ВПК-Урал”, оснащенный дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше», — сказал собеседник агентства, не уточнив, в каких конкретно районах ведения боевых действий используется машина.
По его словам, эти обновления броневика учитывают опыт применения легкой колесной техники в различных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии. «Стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль и осколков при выполнении боевой задачи. Наличие окон из бронестекол обеспечивает возможность достаточно хорошего обзора и своевременного обнаружения противника», — отметил собеседник агентства.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее о применении в боевых действиях на Украине обновленных автомобилей «ВПК-Урал» с дополнительной бронезащитой официально не сообщалось.
Бронеавтомобиль многоцелевого назначения АМН-590951 «ВПК-Урал» имеет колесную формулу четыре на четыре. Он разработан на основе коммерческого шасси автомобиля «Урал» с применением компонентов, созданных в ходе инициативной разработки. Обновленная машина получила дополнительную защиту двигательного отсека и места пулеметчика. Согласно данным разработчика, полная масса составляет 14,5 тонн, вместимость — до девяти военнослужащих. Бронеавтомобиль способен развивать скорость более 100 км/ч, запас хода — 1 тыс. км. Днище и колеса способны выдержать взрыв до 6 кг тротила.
Впервые обновленную машину с усиленной защитой представили на международном форуме «Армия-2022».