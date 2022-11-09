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07:21 (мск), источник: ТАСС

Спецназ РФ применил на Украине новый броневик «ВПК-Урал» с повышенной защитой

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Спецподразделения российских войск в ходе специальной военной операции на Украине успешно задействуют обновленный бронеавтомобиль «ВПК-Урал» с дополнительной защитой, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 “ВПК-Урал”, оснащенный дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше», — сказал собеседник агентства, не уточнив, в каких конкретно районах ведения боевых действий используется машина.

По его словам, эти обновления броневика учитывают опыт применения легкой колесной техники в различных вооруженных конфликтах, в том числе в Сирии. «Стрелок на крыше машины теперь меньше рискует пострадать от пуль и осколков при выполнении боевой задачи. Наличие окон из бронестекол обеспечивает возможность достаточно хорошего обзора и своевременного обнаружения противника», — отметил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее о применении в боевых действиях на Украине обновленных автомобилей «ВПК-Урал» с дополнительной бронезащитой официально не сообщалось.

О машине

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения АМН-590951 «ВПК-Урал» имеет колесную формулу четыре на четыре. Он разработан на основе коммерческого шасси автомобиля «Урал» с применением компонентов, созданных в ходе инициативной разработки. Обновленная машина получила дополнительную защиту двигательного отсека и места пулеметчика. Согласно данным разработчика, полная масса составляет 14,5 тонн, вместимость — до девяти военнослужащих. Бронеавтомобиль способен развивать скорость более 100 км/ч, запас хода — 1 тыс. км. Днище и колеса способны выдержать взрыв до 6 кг тротила.

Впервые обновленную машину с усиленной защитой представили на международном форуме «Армия-2022».

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