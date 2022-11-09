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13:14 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 22:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в заявлении в Telegram-канале СЦКК.

Представительство добавило, что в 7:15 и 8:55 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров, а в 8.43 по Киевскому и Куйбышевскому районам — еще три снаряда такого же калибра.

Кроме того, в 7:20 по Кировскому району Макеевки выпущены шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Макеевка — город спутник столицы ДНР. Через восточную окраину города проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона «Донбасс Арена» — границы Макеевки соприкасаются с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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