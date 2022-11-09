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11:18 (мск), источник: РБК

Умер экс-глава ФСКН Виктор Черкесов

Ему было 72 года. О месте и времени прощания и похорон с Черкесовым не сообщается.

Источник: РБК

Бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО Генерал-полковник Виктор Черкесов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память», — написал он.

В 2007 году Черкесов написал для «Коммерсанта» статью «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев», в которой рассказал о «междоусобице» спецслужб. Он говорил о «чекистском крюке», на котором «удержалось» постсоветское общество, а также дал оценку аресту ответственных чиновников Федеральной службы наркоконтроля.

В этот период он занимал пост председателя Госкомитета России по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

«Выносить такого рода проблемы в СМИ считаю некорректным. И если кто-то действует таким образом, предъявляет такого рода претензии о войне спецслужб, сам сначала должен быть безупречным», — прокомментировал «Коммерсанту» статью Владимир Путин.

Спустя несколько месяцев Черкесов был назначен руководителем Рособоронпоставки. По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, это была «мягкая отставка».

Виктор Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. В 1973 году он окончил юридический факультет Ленинградского университета. Черкесов служил в Ленинградском управлении КГБ.

С 1992 года он занимал пост главы управления Министерства безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в 1998 года Черкесов стал первым заместителем директора ФСБ, которое тогда возглавлял Владимир Путин.

Весной 2000 года участвовал в избирательной кампании Путина, работал в его предвыборном штабе. В мае 2000 года был назначен полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе, член Совета безопасности России.

Он также баллотировался в Госдуму шестого созыва от фракции КПРФ, был первым зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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