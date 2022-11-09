Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался из Ленинградской области

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, где российский военнослужащий, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает подряд несколько гранат, которые сбрасывает на него с коптера противник. Видео стало настолько популярным, что британская газета Telegraph, опубликовавшая данный ролик в своем YouTube-канале, закрыла комментарии к нему после того, как читатели начали восхищаться мужеством и смекалкой российского солдата. Еще один британский таблоид The Sun назвал видео шокирующим. До последнего времени было неизвестно, что за мужчина попал на кадры и выжил ли он.
В среду в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появилась информация, что съёмка велась у села Малая Рогань весной этого года. В кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. — он выжил. В сообщении указывается, что после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2−4,2 секунды — это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.
«Эти кадры под заголовком “русский солдат непобедим” облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады — большой воинской удачи», — сообщила в свою очередь пресс-служба правительства Ленинградской области.