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13:58 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В районе Павловки продолжаются тяжелые бои, это село необходимо занять для дальнейшего продвижения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности», — отметил врио руководителя региона.

Как сообщило накануне Минобороны в сводке о ходе спецоперации, за предыдущие сутки ВСУ потеряли около 90 военнослужащих в двух неудачных попытках контратаковать в направлении Павловки и Новомихайловки.

Также в минувшие выходные в соцсетях разошлись публикации блогеров о том, что противник разбил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота в боях в этом районе. Позднее сами морпехи записали видеообращение, где опровергли эти сообщения. Они отметили, что «потери есть», но «отряд строй держит».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

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