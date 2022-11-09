Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки

«Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка, в частности», — отметил врио руководителя региона.
Также в минувшие выходные в соцсетях разошлись публикации блогеров о том, что противник разбил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота в боях в этом районе. Позднее сами морпехи записали видеообращение, где опровергли эти сообщения. Они отметили, что «потери есть», но «отряд строй держит».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.