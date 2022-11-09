Российские войска отбили украинскую контратаку на Южно-Донецком направлении

«Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции».
Потери противника составили:
—свыше 80 украинских военнослужащих;
—танк;
—шесть боевых бронированных машин;
—три автомобиля.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.