14:53 (мск), источник: © РИА Новости
ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Украинские военные атаковали российские позиции в Херсонской области, но отступили с потерями, заявили в Минобороны.
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«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области», — говорится в сводке военного ведомства.
Как утверждается, ответным огнем силы противника рассеяны, они отступили.
Кроме того, подразделения российских войск за сутки обнаружили и пресекли попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп украинских военных в тыловые районы обороны. Всего на этом направлении убиты до 110 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей, добавили в Минобороны.
Ночью сообщалось о попытках наступления ВСУ в районе Снигиревки на севере региона эту атаку удалось отбить.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.