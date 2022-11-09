17:20 (мск), источник: Известия
Суд постановил выдворить блогера Некоглая из России
Пресненский районный суд Москвы постановил выдворить из РФ тиктокера Николая Лебедева (Некоглая), снявшего пародию на подвиг российского военного.
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Суд признал блогера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст. 18.8 КоАП РФ о нарушении миграционного законодательства и назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
Лебедев является гражданином Молдавии.
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