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18:40 (мск), источник: ТАСС

Суровикин заявил, что ВС РФ возобновили наступление на отдельных направлениях

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ возобновили наступательные действия, на Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом в среду министру обороны России Сергею Шойгу доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

«Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», — сказал он.

Генерал также доложил министру, что успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на южнодонецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.

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