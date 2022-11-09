Суровикин заявил, что ВС РФ возобновили наступление на отдельных направлениях

Об этом в среду министру обороны России Сергею Шойгу доложил командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
«Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», — сказал он.
Генерал также доложил министру, что успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на южнодонецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.