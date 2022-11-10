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05:24 (мск), источник: ТАСС

Тропический шторм «Николь» в Атлантическом океане усилился до урагана первой категории

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в его пределах превышает 33 м/с.

Источник: AFP 2022

ТАСС, 10 ноября. Тропический шторм «Николь», сформировавшийся в Атлантическом океане, в среду усилился до урагана первой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, скорость ветра в пределах урагана превышает 33 м/с. «Николь» находится в 160 км к востоку от побережья штата Флорида и движется на запад со скоростью около 20 км/ч.

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